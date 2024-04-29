أخبار مصرية

السيدة انتصار السيسي وحرم رئيس البوسنة تتفقدان غرفة عمليات الهلال الأحمر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 05:30 مساءً - رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

 

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، في زيارتها إلى بلدها الثاني مصر".

 

وتابعت: "تفقدنا معا غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، للتعرف على الدور الإنساني الذي يلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به".

 

واختتمت: "أود أن أرحب مرة أخرى بالسيدة ميرالا بيشيروفيتش.. وأتمنى لها قضاء وقت ممتع في مصر".

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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