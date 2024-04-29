السيدة انتصار السيسي وحرم رئيس البوسنة تتفقدان غرفة عمليات الهلال الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 05:30 مساءً - رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، في زيارتها إلى بلدها الثاني مصر".

وتابعت: "تفقدنا معا غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، للتعرف على الدور الإنساني الذي يلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به".

واختتمت: "أود أن أرحب مرة أخرى بالسيدة ميرالا بيشيروفيتش.. وأتمنى لها قضاء وقت ممتع في مصر".