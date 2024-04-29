الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب للمرة الثالثة

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الأزهر بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، للمرة الثالثة، في دورته الـ 33 والتي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الأحد الموافق الخامس من شهر مايو، بتوجيهات من الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وشهد جناح الأزهر بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، توافدا كبيرا واهتماما ملحوظا من الروّاد في أول أيامه، نظرا لإصدارات الأزهر المتنوعة التي تعالج أبرز القضايا الفكرية المعاصرة، وتناقش قضايا الحوار والتَّسامح والتعايش، وضبط الفتوى ونشر الفكر الوسطي ومكافحة التشدد والتطرف، كما يقدم لرواد الجناح كتاب الأطفال يسألون الإمام، فضلا عن إصدارات تواجه خطابات الكراهية والإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى إصدارات توضح رؤى الأزهر في القضايا المعاصرة.

ويعرض الأزهر، خلال فترة المعرض 300 إصدار من إصدارات الأزهر المختلفة المطبوعة والمترجمة ب 13 لغة؛ لإثراء الثقافات المختلفة في مختلف العلوم الشرعية والعربية والفكرية والفنون الإسلامية والثقافية، فضلا عن ركن خاص بالخط العربي، لتعليم فنون الخط، بالإضافة إلى كتابة أسماء زوار جناح الأزهر.

وتأتى مشاركة الأزهر في المعارض الدولية كنافذة لنشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المستنير، من خلال إصدارات قطاعاته المختلفة ومكتبته التي تعد من أعرق مكتبات العالم، حيث تضم مخطوطات يدوية يرجع تاريخها إلى أكثر من ألف عام، وما تتضمنه من كتب ومراجع علمية تحوي في مضمونها العلوم الدينية والشرعية وعلم الفلك والمخطوطات النادرة التي تعين الدارسين والباحثين على دراستهم.