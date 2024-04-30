أحمد جودة - القاهرة - أيام متصلين.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024

4 أيام متصلين.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024.. مجلس الوزراء يُحدد موعد إجازة شم النسيم 2024، ويضم إجازة عيد العمال لتكون إجازة ممتدة لأربعة أيام متصلة للموظفين في مصر، حسب تقرير نشرته جريدة "دوت الخليج".

متي إجازة شم النسيم؟

أيام متصلين.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024

تكون إجازة شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم شم النسيم 2024 يوم 6 مايو 2024.



قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم 2024

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بـ إجازة شم النسيم 2024 وإجازة عيد العمال، وأوضح قرار رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما أصدر قرار رئيس الوزراء اجازة شم النسيم بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وهما إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.