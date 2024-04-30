أحمد جودة - القاهرة - شم النسيم 2024: موعد الاحتفال وحكمه الشرعي ومعانيه الثقافية للمصريين

شم النسيم 2024: موعد الاحتفال وحكمه الشرعي ومعانيه الثقافية للمصريين.. احتفال شم النسيم يثير دائمًا الكثير من الجدل والتساؤلات حول مدى قبوله دينيًا وثقافيًا. فبينما يعتبر البعض هذا الاحتفال جزءًا من التراث المصري القديم ويشاركون فيه بفرح وسرور، يثار تساؤل حول مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية. تاريخيًا، يعود احتفال شم النسيم إلى العصور الفرعونية، ولكن مع مرور الزمن، ارتبط ببعض العادات والتقاليد الشعبية. لذا، يظل الجدل مستمرًا حول ما إذا كان الاحتفال بشم النسيم حلالًا أم حرامًا في الإسلام، وهذا يبقى موضوعًا للنقاش والتفسير بين العلماء والمفتين.

عيد شم النسيم

شم النسيم 2024: موعد الاحتفال وحكمه الشرعي ومعانيه الثقافية للمصريين

وعن اصل الاحتفال بشم النسيم فهو عيد فرعوني كان يحتفل به القدماء المصريين من اجل أحياء الانقلاب الربيعي خلال الشهر، وتوارث المصريين طقوس الاحتفال بعيد شم النسيم عن طريق تناول الأسماك المملحة وتلوين البيض والخروج للحدائق للاستمتاع بالمناظر الطبيعة.

حكم الاحتفال بشم النسيم

فيما يتعلق بالاحتفال بشم النسيم، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه جرت العادة قديمًا على أن الاعتدال الربيعي يوافق موعد صوم الأخوة المسحيين قبل العيد الخاص بهم، وبحسب التقاليد المتعارف عليها قديما، كان يحتفل المصريين بشم النسيم فور انتهاء المسحيين من صومهم.

وصرحت الإفتاء، بشأن حكم الاحتفال بعيد شم النسيم أن الاحتفال بعيد شم النسيم جاء من أجل ترسيخ معنى مهم يتلخص أن هذه المناسبة الاجتماعية، من أجل اكتمال فرحة الاحتفال بها وبروح الجماعة الوطنية الواحدة موضحة أن هذا لا يتناقض مع الشرع بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وحفاظًا على قِيَمِها النبيلة السمحة.