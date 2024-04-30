وزارة التموين: تحرير 92 مخالفة للمخابز السياحية بالأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 02:30 مساءً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابزالسياحية وان مديرية التموين بمحافظة الأقصر حررت خلال الفترة من 22/ 4 / 2024 حتى 29 / 4 /2024 عدد 92 مخالفة للمخابز السياحية منهم 64 محضر عدم الإعلان عن أسعار و 28 محضر إدارة مخبر بدون ترخيص

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت تخفيض سعر الخبز السياحىوالفينو و ألزمت المخابز بكتابة سعر ووزن الرغيف فى مكان واضح للمواطنين"رغيف سياحى وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا ووزن 25 جرام50 قرشا، ورغيف وزن 50 جراما بـ 150 قرشا ووزن 35 جراما بـ 100 قرش"، وذلك فىإطار الحرص على التصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب فى الأسعار، حيث تقوم غرفة عمليات الوزارة بمتابعة المديريات ولجان الرقابة يوميا وعرض تقرير على الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ أي قرارات بشأن ذلك.