أحمد جودة - القاهرة - وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية 2024 ..أهم المستندات المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024

لقد قامت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية بالإعلان عن وجود وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية 2024 شاغرة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وهي وظائف قيادية حيث تتطلب الهيئة تعيين أعضاء قيادية بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة الخاصة بالهيئة التموينية، ولقد تساءل العديد حول هذه الوظائف وأهم الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين، واستجابةً لهذه الاستفسارات سيتم توضيح كافة المعلومات حول الوظائف المتاحة في الأسطر القادمة.

وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية 2024



يحتاج جميع الراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل الهيئة التموينية العامة معرفة بعض التفاصيل، وهي تتمثل في شروط الالتحاق بوظائف الهيئة العامة للسلع التموينية 2024، حيث من الواجب توافر مجموعة من المعايير والشروط في شاغل هذه الوظيفة، وهذه الشروط كالآتي:



ينبغي مشاركة شاغل الوظائف في وضع الخطط الاستراتيجية للهيئة وتحديد السياسة العامة المتبعة بها، وكذلك العمل على تشكيل التخطيط العام الخاص ببرامج العمل، وجميع هذه القرارات تكون تحت توجيه من الوزير أو رئيس الهيئة التموينية.

لا بد من قضاء المتقدم مدة عام في وظيفة من ضمن المستوى الأول على الاقل كمدة بينية، أو قضاء 19 عام في وظيفة تتوافق مع نظام العمل.

ينبغي أن يكون قادر على توجيه ومتابعة كافة مراحل تنفيذ الخطط الخاصة بالهيئة.

يلزم أن المتقدم يكون على دراية كافية بأحد اللغات الأجنبية.

لا بد أن يكون على معرفة كافية بمهارات الحاسب الآلي.

حاصل على مؤهل عالي يتناسب مع نوع العمل.



الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على وظائف الهيئة التموينية



يتوجب على كل الأفراد الراغبين في تقديم طلب شغل هذه الوظيفة أن يتم إرفاق مجموعة من المستندات الأساسية، وهي عبارة كل ما يلي:

ملفين توظيف أصل ونسخة مصورة منه.

عدد سبعة صور شخصية للمتقدم حديثة مقاس أربعة في ستة توضع في أصل الملف.

عدد سبعة نسخ مصورة وجه وظهر من بطاقة الرقم القومي توضع في أصل الملف.

نموذج إثبات حالة وظيفية موثق من جهة العمل توضع في أصل الملف.

نموذج إنجازات العمل السابقة.

شهادات القدرات والدورات التدريبية ومستوى المهارات الوظيفية.