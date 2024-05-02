مفتي الجمهورية ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان فقيد دولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 10:32 صباحاً - نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، فقيد دولة الإمارات الشقيقة وممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وآل نهيان الكرام وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، في فقيدهم الذي خدم الوطن بإخلاص، راجياً من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإن فضيلة المفتي إذ ينعى الفقيد الجليل، ليتقدم بخالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدًا أن الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان كان صاحب سيرة عطرة وله دور بارز في خدمة المجتمع، وقد ترك إرثاً طيباً لمجتمعه، داعياً الله أن يجعله في ميزان حسناته.

كان الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة اّل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين من القلة القليلة التي كان لها شرف مرافقة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوالد مؤسس دولة الإمارات، وكان عليمًا وضليعًا بأحوال أهالي العين وأخبارهم منذ أن كان ممثلاً للحاكم في منطقة العين.