حصاد جامعة حلوان شهر أبريل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 10:32 صباحاً - رئيس جامعة حلوان يهنىء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين بفترة رئاسية ثالثة

مجلس جامعة حلوان يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستوري

الداعية مصطفى حسني يحاور شباب جامعة حلوان

برعاية وحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .. رئيس جامعة حلوان يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

جامعة حلوان تنظم إفطاراً جماعياً لطلابها الوافدين لتعزيز التواصل الثقافي

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

جامعة حلوان تستضيف المستشار الثقافي اليمني لبحث سبل التعاون

فريق HUM من جامعة حلوان يُحقق إنجازًا عالميًا في مسابقة التصميم الانشائي والمعمارى للمباني المقاومة للزلازل

رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدًا من جامعة أبردين البريطانية لبحث التعاون المشترك مع جامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة الجلفة الجزائرية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين لفترة رئاسية ثالثة، معربا عن ثقته في قدرة سيادته على مواصلة تحقيق الإنجازات وقيادة مصر نحو مزيد من التقدم والازدهار، وبداية عهد جديد للدولة المصرية، ومرحلة قادمة ستكون أولوياتها استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير في مختلف المجالات.

وفي اجتماع مجلس جامعة حلوان، قدم أعضاء المجلس برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستوري لفترة رئاسية ثالثة، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية، كما قدم الدكتور قنديل التهنئة للرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والبركات، وهنأ أيضاً أسرة جامعة حلوان بهذه المناسبة الكريمة.

استقبل الدكتور السيد قنديل، الداعية مصطفى حسني، وأهداه درع الجامعة تقديرا له، حيث شهد مجمع الفنون والثقافة انطلاق ندوة "ليلة القدر وما بعد رمضان" والتي نظمها قسم الإعلام بكلية الآداب بالتعاون مع أسرة طلاب "من أجل مصر المركزية

كما نظمت جامعة حلوان الإفطار الجماعي لطلاب المدن الجامعية بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقيادات الجامعة، وذلك تأكيدا على أهمية التواصل المستمر مع الطلاب لمعرفة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بما يحقق أهداف العملية التعليمية.

وتحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي شهد مشاركة واسعة من وزراء الحكومة، رجال الأزهر والكنيسة، ونواب البرلمان والشيوخ، وقال الدكتور قنديل إننا على ثقة بأن مصرنا العظيمة ستواصل مسيرتها المشرفة إلى القمة، بفضل حكمة قيادتنا ووحدة شعبنا وإرادته الصلبة في مواجهة كل التحديات. مصر بإذن الله ستظل دائمًا في طليعة الأمم."

هذا وشهد الدكتور السيد قنديل، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته إدارة شؤون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، وهدف الحفل إلى زيادة الروابط الاجتماعية وتوثيق العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتعزيز روح الألفة والتآخي بينهم.

وفي إطار الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات ورجال القوات المسلحة المصرية.

في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التى تؤكد على أهمية الشراكة مع الجامعات الأجنبية ، استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدًا رفيع المستوى من جامعة أبردين البريطانية لمناقشة أوجه التعاون المشترك مع جامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية.

كما استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور هادي الصبان المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة اليمنية في المجالات الثقافية والأكاديمية.

هذا وحرص الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على المشاركة في فعاليات مراسم تنصيب الأنبا ميخائيل وتجليسه أسقفًا على كرسي إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو ورئيسًا لدير الأنبا برسوم العريان، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان.

كما كرم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عبد الغنى، تقديرًا لجهوده المتميزة في إدارة شئون الطلاب الوافدين بالجامعة خلال السنوات الماضية. وهنأه بمنصبه الجديد كرئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالى.

وقد وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل مذكرة تفاهم مع جامعة الجلفة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ومثلها فى التوقيع الدكتور براهيمي طارق، مدير مخبر المناهج والبرامج الرياضية بالجامعة الجزائرية، كما وقعت الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات مذكرة تفاهم، وذلك في إطار رغبة الطرفين في توثيق التعاون العلمي والثقافي.

كما قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية لكلية الهندسة بالمطرية، حيث تفقد المعامل والورش بمرافقة الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد الكلية.

شارك فريق HUM التابع لكلية الهندسة بجامعة حلوان في المسابقة العالمية SDC التي ينظمها معهد أبحاث هندسة الزلازل (EERI) بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمكن من تحقيق المركز الثالث في مسابقة التصميم المعماري، متفوقًا على 46 جامعة من جميع أنحاء العالم. كما نجح في تحقيق المركز الثالث في استخدام احد أجهزة التخميد لحمل الزلزال.

وفى مجال اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والخدمات الطلابية، أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، عن بدء فعاليات مسابقة الشطرنج بالتنسيق مع الاتحاد المصري للشطرنج، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وتنطلق فعاليات البطولة بنظام السويسري على 9 جولات، حيث سيتم اختيار أفضل المشاركين لتمثيل منتخب الجامعة، إلى جانب تكريم الفائزين في حفل ختام الأنشطة الطلابية بجوائز قيمة.

كما نظمت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، الدورة التدريبية بعنوان "فن التسويق الإلكتروني والعلاقات العامة"، بهدف تشكيل وعي الشباب ودعمهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل.

ونظم قسم الألعاب الجماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان حفل ختام دورة كرة القدم الخماسي لطلاب الجامعة، وأسفرت نتائج المسابقات عن فوز كلية التربية الرياضية بالهرم بالمركز الأول، تلتها كلية التجارة وإدارة الأعمال في المركز الثاني، وكلية التمريض في المركز الثالث.

وفي إطار مشاركة جامعة حلوان في الملتقى الثقافي لجامعات القاهرة الكبرى، الذي أقيم بجامعة القاهرة، حصدت الجامعة عددًا من المراكز الأولى في مختلف الفعاليات والمسابقات.

كما اهتمت قيادات جامعة حلوان بتنمية روح الانتماء الوطني وتوعية الشباب بأهمية ودور القوات المسلحة في حماية وتأمين حدود مصر، تم اليوم بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة طلاب جامعة حلوان إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية حامية شرق البحر المتوسط

واختتمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة حلوان دورة رواد الرهوط لجوالي وجوالات كليات الجامعة، وتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى التفاعل الاجتماعي وتطوير مهارات القيادة والاتصال لدى الطلاب، و بناء شخصياتهم وتعزيز الوعي بالخدمة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية لديهم.

وشارك طلاب جامعة حلوان في حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، بحضور السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وقد تمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف العقيد عماد حمدي إبراهيم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وقد حصد فريق جامعة حلوان المركز الأول في مسابقة الكرة الشاطئية للطالبات، والمركز الثاني في مسابقة الشطرنج للبنات، والمركز الثالث في مسابقة الشطرنج للبنين، بالإضافة إلى المركز الثالث في مسابقة الفنون التشكيلية (التصوير الزيتي)، وذلك خلال مشاركته في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية، الذي أقيم بجامعة السويس وضم 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية.

كما شارك وفد من طلاب جامعة حلوان في ورشة عمل بعنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة" بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

هذا وقد عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا مع بعض الكيانات الاستراتيجية بالجامعة لمناقشة خطط العمل على تطوير قطاع الدراسات العليا والنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

وفي إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة مع مختلف الكيانات الاستراتيجية، عقد اجتماعًا مع وحدة إدارة المشروعات، ومكتب العلاقات الدولية، ووحدة التصنيف الدولي، ووحدة دعم البحث العلمي، وتناول الاجتماع التعريف بالكيانات المتواجدة وإنجازاتها وخططها المستقبلية، وكيفية الربط بين جميع كيانات الجامعة للنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

كما أكد الدكتور السيد قنديل، على الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والنشر العلمي، بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة دوليًا، وخلال لقائه بالكيانات الاستراتيجية بالجامعة، تم التأكيد على أن الجامعة وضعت خطة لإنشاء مركز البصمة الكربونية وتطوير الموقع الإلكتروني وتقنين الطباعة والتحول الرقمي بالجامعة.

كما تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان السيمنار الدولي للكلية بعنوان "التقارب" بالاشتراك مع أساتذة جامعتي كونكورديا والبريطانية الكندية

وانطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية، تحت عنوان "مكافحة الفساد والتكنولوجيا الحديثة"، والذي نظمته كلية الحقوق بجامعة حلوان، تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وتقديراً لجهود جامعة حلوان الحثيثة في تطبيق مبادرة GRACE المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد، دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC الجامعة لعرض تجربتها الفريدة في المبادرة أمام جامعة كازاخستان منذ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وذلك من خلال ويبينار اونلاين

وفي إطار مبادرة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لنشر الوعي بالملكية الفكرية وتكوين قاعدة من الخبراء في مجال الملكية الفكرية اختتم المعهد القومي للملكية الفكرية برنامجه السابع"محكم" لإعداد محكمين في منازعات الملكية الفكرية.

كما عقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان الندوة التعريفية لمشاريع برنامج ايراسموس، وتناولت الندوة عرض فرص المشاريع الدولية المتاحة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم الفني، كما ألقت الضوء على مهارات كتابة المشاريع الدولية وتصميم الأنشطة واختيار الشراكات الدولية المناسبة.

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان بالتعاون مع مكتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا (التايكو) حلقة نقاشية عن دور البحث العلمى فى تلبية احتياجات المجتمع الصناعى فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠،

وفي إطار تفعيل التعاون الدولي العلمي وتبادل الخبرات بين كلية العلوم بجامعة حلوان والمجتمع العلمي العالمي، استضافت الكلية عددًا من العلماء وأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم لإلقاء المحاضرات وعقد الندوات، حيث عُقدت ندوة تحليل بيانات شدة الشعاع لتحديد الجرعة الممتصة للمواد الصلبة للحزم الأيونية عالية الطاقة.