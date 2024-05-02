نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم يكشف تفاصيل استعدادات اللجان الامتحانية لاختبارات نهاية العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد جميع المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/2024، المقرر انطلاقها يوم 8 مايو الجاري 2024، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمراعاه أعياد الأخوة الأقباط.

وفي ذات السياق أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم جاهزية جميع اللجان الامتحانية، لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات يوم الأربعاء القادم 8 مايو.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أنه تم التأكيد على تهوية الفصول وانارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة والإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

وأشار إلى أنه تم التنبيه علي الملاحظين بإعطاء جميع الطلاب كامل الوقت المخصص للورقة الامتحانات، بداية من تسليم الورقة وفي حالة الامتحان الإلكتروني بداية من دخوله على المنصة الإلكترونية ببدء الامتحان.

وناشد المصدر جميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية بعدم اصطحاب الهاتف المحمول، داخل اللجان الامتحانية، لعدم تعرضهم للمسألة القانونية، لافتًا إل أنه ممنوع اصطحاب الطلاب الهواتف داخل اللجان.

جدير بالذكر، شددت المديريات على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، بالإضافة إلى مراجعة التوصيلات