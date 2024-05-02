نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2024.. مواصفات امتحان اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بدء العد التنازلي لاقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو المقبل 2024، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

في ذات السياق، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، وجاءت المواصفات كالآتي:

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

-55 سؤالًا بالامتحان

- 44 سؤال في الامتحان بدرجة واحدة.

- 12 سؤال في الامتحان بدرجتين.

- زمن الإجابة على أسئلة امتحان اللغة العربية 3 ساعات.

- 4 أسئلة مقالية في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بــ 10 درجات.

- سؤال تعبير بـ 6 درجات.

- 3 أسئلة كل سؤال بدرجتين وسيتم توزيعها على فروع المادة.

- 51 سؤال موضوعي بــ 70 درجة.

جدير بالذكر أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون من منهج الصف الثالث الثانوي العام، كما أنها ستخاطب الفهم ونواتج التعلم، ومتدرجة مو حيث الصعوبة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هُناك 30% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 للمستويات العقلية البسيطة و70% للمتوسطة والعليا.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 10 يونيو المقبل، لأداء امتحانات المواد الغير مضافه للمجموع،بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو 2024.