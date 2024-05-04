إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام و العُميد بخط القباري /...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 09:31 صباحاً - في إطار جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة وضمن خطة وزارة النقل للإرتقاء بكافة مرافق النقل وخاصة مرفق السكك الحديدية وبناءاً علي تعليمات السيد الفريق / كامل الوزير – وزير النقل

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام / العُميد) بصفة مؤقتة إعتبارا من يوم الأثنين الموافق ( 6/5/2024 ) الى يوم الثلاثاء الموافق ( 14/5/2024 ) وذلك نظرا لتنفيذ الاعمال الصناعية لمشروع الخط الاول من شبكة القطار السريع ( العين السخنة – العلمين – مطروح )

لذلك سيتم اختصار كافة القطارات المتجة من (محرم بك ) الى (مرسي مطروح ) بمحطة (الحمام ) وإختصار القطارات المتجة من (مرسى مطروح ) الى (محرم بك) بمحطة (العُميد) ، وإختصار قطارى ( 648 و655 ) ركاب ( محرم بك / الضبعة ) بمحطة (الحمام) ، وتعديل ميعاد قطار ( 656 ) ركاب ¬(محرم بك / الضبعه ) كالجداول المرفقة ، وتعديل ميعاد قطار ( 657) ركاب (مرسي مطروح / محرم بك ) كالجداول المرفقة

وقد قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكبارى والنقل البري بتوفير اتوبيسات لنقل السادة الركاب بين محطتى (الحمام) و (العُميد) خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات .

والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم افضل خدمة ممكنة والعمل علي راحة السادة الركاب