النيابة الإدارية تهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 09:31 مساءً - تقدم المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

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وجاء في نص التهنئة أنه بهذه المناسبة يتقدم خالص التهاني لجميع الأخوات والأخوة المسيحيين السيدات والسادة الزملاء الأجلاء أعضاء النيابة الإدارية، والسيدات والسادة الكرام الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.

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واختتم التهنئة بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها، وكل عام وأنتم بكل خير.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير