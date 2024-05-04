وصول البابا تواضروس الثانى قداس عيد القيامة المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 10:29 مساءً - وصل منذ قليل موكب دخول قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يتقدمهم كبير الأرشيدياكون إبراهيم عياد وعدد من الشمامسة والأساقفة.

يشارك فى حضور القداس عدد من الشخصيات العامة والوزراء والقيادات الأمنية وأئمة الأزهر والأوقاف والأقباط من مختلف الإيبارشيات بجميع أنحاء الجمهورية.

ويشارك قداسة البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية وعددمن الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.

وأطلقت إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية المختلفة بمصر استمارات لحجز حضور القداس.