قصواء الخلالي: اتحاد القبائل العربية يندرج تحت بنود الدستور والقانون المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 10:29 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي إننا سنتحدث بشفافية عن تأسيس اتحاد القبائل العربية في محافظة شمال سيناء، مضيفة:" مفيش حاجة مستخبية لأنه اتحاد معلن الجميع تحدث عنه حتى الصحافة الدولية والمحلية".

وأضافت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية " سي بي سي" كان هناك رد فعل عن تدشين هذا الاتحاد وتخوف، مضيفة:" يوجد من تناول الموضوع لضرب ثوابت الدولة المصرية ولديه عداء شديد لهذه الوطن لذلك لا يفكر بموضوعية ".

ونوهت أن هذا الاتحاد سوف يندرج تحت بنود القانون والدستور المصري، وسيكون كيان مؤسس بشكل منظم تابع للقانون، يقدم عمل تنموي في المجتمع، وهذا لا مانع فيه .

وردت الخلالي على من نوه لوجود خطورة للاتحاد من منطلق أنه سيكون ميلشيات مسلحة يشكل خطورة على الجيش المصري قائلة:" انت عارف جيشك قوته ايه ومتصنف قد ايه على مستوى العالم ، انت عارف عندنا كام مؤسسة أمنية جوا البلد؟.

واختتمت:" لا تستهينوا بمؤسسات بلادكم وقوتها وتنظيمها، مصر كبيرة وصامدة رغم كل التحديات على كافة اتجاهاتها الاستراتيجية".