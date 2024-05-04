قصواء الخلالي: أهالي سيناء وقفوا بجانب الدولة المصرية وهم أولى بتنميتها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 11:26 مساءً - استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، الهجوم على الشيخ إبراهيم العرجاني،رئيس اتحاد القبائل العربية، دون داعي ومبرر، موضحة :" اتعجب من هذا الهجوم رغم أنه رجل وطني، ثبت ولاؤه للدولة المصرية وجيشها".

وأضافت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية " سي بي سي":" لا يوجد ما يخجل منه الشيخ ابراهيم العرجاني ولا ابناءه ولا عائلته والجميع يتباهى بمشاركة ابناء سيناء في جهود التنمية".

وأكملت أن إبراهيم العرجاني رجل لديه قيمة لدى بدو سيناء، ويقوم بخدمة بلده والسيناوية، وعندما سُجن، البدو طالبوا بالإفراج عنه.

وأكملت أن ثوابت الوطن لا يمكن هزها وتدميرها لاي سبب من الاسباب، فهو قوة ضاربة العالم كله عالمها حساب، مطالبة:" رجاءا التوقف عن التشكيك وبث الشائعات والتفكير بسوء تجاه هذا البلد".

وأوضحت أن أهالي سيناء، وقفوا بجانب الدولة المصرية ودعمتها، مختتمة:" مستكترين على أبنائهم الخير ليه ؟، المناطق الحدودية عامرة بالخيرات وأبناء سيناء أولى بتنميتها وأقدر على ذلك".