ملف العمل في ”الجمهورية الجديدة ”.. الحلقة الثالثة:وزارة العمل والإستراتيجية الوطنية للتشغيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 10:28 صباحاً - تتطَلَّع وِزارة العمل إِلى سُرعَة إِنجَاز " الإسْتراتيجيَّة الوطنيَّة لِلتَّشْغيل " ، تنْفيذًا لِتوْجيهات اَلرئِيس عَبْد الفتَّاح السِّيسي ، رئيس الجمْهوريَّة . حَيْث تَعمَل الوزارة بقيادة الوزير حسن شحاتة ،مع شُرَكاء العمل والتَّنْمية فِي الدَّاخل والْخارج ، لِصياغة تِلْك " الاسْتراتيجيَّة " ، اَلتِي تَتَمحوَر فِي 8 مُحاور وأهْدَاف ، هِي : 1 - تُعتَبَر توْثيقًا لِسياسات سُوق العمل ، وَتقدِيم خِدْمَات ومحفِّزات التَّشْغيل ، والْقضاء على البطالة.. 2 - تَوحِيد لِخطط وبرامج الدَّوْلة لِلْخروج بِوثيقة معْلوماتيَّة وَخدمِية تَتَماشَى مع مُتطلَّبات سُوق العمل المحَلِّيِّ والدَّوْليِّ ..3 - دِراسة تشْخيصيَّة لِسوق العمل ، وَتضُم تحْليلا لِلْموْقف والْقضايَا المتعلِّقة والتَّحدِّيات الخاصَّة بِالاقْتصاد اَلكُلى ، والْفرص الجديدة بِالاقْتصاد والْخطط الصِّناعيَّة المتوقَّعة والْبعْد البيئيِّ .. 4 - تَهدِف إِلى خَلْق فُرَص عمل جَدِيدَة لِلشَّبَاب بِمَا يَتَواكَب مع المتغيِّرات الاقْتصاديَّة المفاجئة والتَّحوُّلات التِّكْنولوجيَّة الحديثة.. 5 - وتدْعو " الاسْتراتيجيَّة " لِتعْزِيز ثَقافَة العمل اَلحُر والاسْتثْمار فِي التَّشْغيل .. 6 - تَدعَم الأشْخاص ذَوِي الإعاقة ، وزيادة مُعدلَات تَشغِيل النِّسَاء ، ودمْج الاقْتصاد غَيْر اَلرسْمِي فِي اَلرسْمِي .. 7 - تَرتَكِز على القطاعات والتَّغيُّرات فِي سُوق العمل على المسْتوى المحَلِّيِّ والْإقْليميِّ والدَّوْليِّ ، خَاصَّة فِيمَا يَتَعلَّق بِالتَّطوُّر التِّكْنولوجيِّ والتَّحوُّل اَلرقْمِي والاقْتصاد الأخْضر والتَّغيُّرات المناخيَّة ..8 - تَأتِي لِلتَّأْكيد على ضَرُورَة الاسْتثْمار فِي التَّعْليم ، والتَّدْريب اَلمهْنِي لِلْإسْراع مِن وَتِيرَة التَّحَوُّل التِّكْنولوجيِّ ، ومواكبة مَنظُومة التَّعْليم والتَّدْريب لِمتطلَّبات سُوق العمل . . .

وكان أحدث اجتماع بشأن هذه الاستراتيجية ،نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل: تمكين الشباب ومكافحة البطالة»،وذلك يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تحدث فيه وزير العمل حسن شحاتة عن جهود الوزارة في هذا الشأن ،وأهمية سرعة إعداد استراتيجية متكاملة لسوق العمل المصري الذي يواجه العديد من التحديات،نتيجة للمتغيرات العالمية ،والتي تحتاج إلى معالجة استراتيجية وعملية لتحقيق المزيد من الاستقرار في سوق العمل ...