ملف العمل في ”الجمهورية الجديدة”.. الحلقة السادسة ..”التواصل مع المصريين بالخارج ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 01:28 مساءً - ..وتستمر جهود وزارة العمل في التواصل مع المصريين في الخارج ،من خلال 9 مَكاتِب تَمثِيل عُمَّاليٍّ تَابِعة لِلْوزارة فِي 8 بُلْدان أُوروبِّيَّة وَعربِية - مَكْتَبين فِي السُّعوديَّة - فِي تَقدِيم الحماية والرِّعاية لِمَا يَقرُب مِن 5 مَلايِين عَامِل مِصْر - يعْملون فِي نِطَاق تِلْك " المكاتب "- ..و تَمكنَت مَكاتِب التَّمْثيل العمَّاليِّ بِالْخارج مِن إِعادة مُسْتحقَّات لِلْعمالة المصْريَّة لَدى أَصحَاب الأعْمال ، مُنْذ عام 2014 ، وَحتَّى 2023 ، تَجَاوزَت 2 مِليَار و 105 مَلايِين جُنَيه مِصْرِي ...وخلال 4 سَنَوات الماضية - مِن بِداية 2020 حَتَّى بِداية 2024 - نَجحَت فِي اَلحُصول على مُسْتحقَّات وتحْويلات مَالِية لِلْعمالة المصْريَّة بَلغَت " مِليَار وَسبْعَة مَلايِين وثمانمائة وَواحِد وتسْعون أَلفَا وثلاثمائة وَثَلاثَة عشر جُنَيْها ".. كمَا وَفرَت فِي 4 سَنَوات ، مَا يَقرُب مِن 279 أَلفَا و 244 فُرصَة عمل ، وبلغتْ عدد الشَّكاوى المقدَّمة لِلْمكاتب ، 22 أَلفَا و 724 ، تَمَّت تَسوِية 17 ألْفًا و 763 شَكوَى مِنهَا ، بِشَكل وِدِّيٍّ ، كمَا بَلغَت عدد الشَّكاوى اَلتِي تُمتُ إِحالتهَا لِلْقضَاء 3 آلاف و 680 شَكوَى ، وهناك أَلْف و 281 شَكوَى قَيْد البحْث ، كمَا قَامَت المكاتب الخارجيَّة بِعَدد مِن الزِّيارات والاجْتماعات مع أَصحَاب المنْشآتِ العمَّاليَّة فِي تِلْك البلْدان ، بَلغَت 339 أَلفَا و 967 زِيارة وردًّا على اِسْتشارات عُمَّالِيَّة خِلَال 4 سَنَوات فقط ..

..وحرصا مِن الوزارة على تَوعِية الشَّبَاب الرَّاغب فِي العمل فِي الخارج ، بِحقوقهم وواجباتهم ،وتقديم خدمات أفضل لهم ..فقد تم خلال عام 2023 ،تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم وعاجل ..كما اِفتتَح وزير العمل حسن شِحاتة يَوْم الأحد ، 16 يُولْيو 2023 ، " وَحدَة تَوجِيه مَا قَبْل المغادرة " ، الملْحقة بِمبْنى " الوزارة " اَلقدِيم " 3 شارعَيْنِ يُوسُف عَبَّاس بِمدينة نَصْر بِالْقاهرة " ، وَذلِك بِحضور اَلسفِير كِريسْتيان بِيرْجِير ، سفير الاتِّحاد الأوروبِّيِّ فِي مِصْر ، وكارْلوس أُوليفْر كُرُوز رئيس بَعثَة المنظَّمة الدَّوْليَّة لِلْهجْرة ، وممثِّلين عن مُنَظمَة العمل الدَّوْليَّة ، والْوكالة الألْمانيَّة لِلتَّعاون اَلدوْلِي بِالْقاهرة ، لِتنْفِيذ اَلعدِيد مِن أَهدَاف الاتِّفاق العالميِّ مِن أَجْل الهجْرة اَلآمِنة والنِّظاميَّة والْمنْتظمة مِن ضِمْنهَا تَوفِير معْلومات دَقِيقَة وَفِي الوقْتِ المناسب فِي جميع مَراحِل الهجْرة ، ومعالجة وَتقلِيل نِقَاط الضَّعْف فِي الهجْرة ، وَتسهِيل التَّوْظيف العادل والْأخْلاقيِّ وحماية الظُّروف اَلتِي تَضمَن العمل اللَّائق ، ولتعْزيز الحماية القنْصليَّة والْمساعدة والتَّعاون طَوَال دَورَة الهجْرة ، وَكذَلِك أَهدَاف التَّنْمية المسْتدامة " SDGs " ، المتعلِّقة بِالْوظائف اللَّائقة والنُّموِّ الاقْتصاديِّ ، والْحدُّ مِن عدم المساواة والشَّراكات مِن أَجْل الأهْداف المشْتركة وكانتْ المنظَّمة الدَّوْليَّة لِلْهجْرة قد وَضعَت دليلا فِي يَنايِر 2022 ، لِبلْدَان شَمَال إِفْريقيَا لِتصْمِيم وَتنفِيذ بَرامِج التَّوْجيه قَبْل المغادرة وتشجِّع المنظَّمات الحكومات والْأطْراف المعْنيَّة على الاسْتفادة مِن المعْلومات الشَّاملة وبرامج التَّوْجيه لِهجْرة اَلأيْدِي العاملة فِي بُلْدان المنْشأ لِدَعم اَلعُمال المهاجرين فِي بلد اَلمقْصِد .. ويتمَثَّل نَهْج المنظَّمة الدَّوْليَّة لِلْهجْرة تُجَاه التَّوْجيه قَبْل المغادرة فِي الاسْتفادة مِن المعْلومات عَبْر 11 مجالا مِن مجالَات العمل ، تَبدَأ مِن قَرَار اَلعُمال المهاجرين بِالسَّفر ، إِلى عمليَّات التَّوْظيف ، ومتطلَّبات المهارات ، وَحقُوق والْتزامات اَلعُمال والْإدارة الصِّحِّيَّة ، والْوَعْي الماليُّ ، وترْتيبات السَّفر لِلْعوْدة وإعادة الإدْماج ، وَتوفِير المعْلومات لِلْعمَّال المهاجرين حَوْل كَيفِية اَلوُصول إِلى قَنَوات الدَّعْم ، وآليَّات التَّظَلُّم فِي حَالَة الاسْتغْلال ، بِالتَّعاون مع الوزارات اَلأُخرى ذات اَلصلَة ، وَهُو مَا تُنَفذه وِزارة العمل بِمتابعة مُبَاشرَة مِن اَلوزِير حسن شِحاتة ، حَيْث بدأ " الوحْدة " العمل بِالْفِعْل . . .