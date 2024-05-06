الصحة: إجراء 4095 عملية رمد «مجانا» ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 04:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 4095 عملية متنوعة في تخصص الرمد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك في مستشفيات الوزارة بجميع محافظات الجمهورية، خلال الربع الأول من العام الجاري.

خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عمليات العيون التي تم إجرائها شملت 2573 عملية مياه بيضاء، و35 عملية مياه زرقاء، و67 شبكية و28 قرنية، بالإضافة إلى 1392 حالة حقن شبكية، لافتًا إلى أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل.

وأشار الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وسير العمل بالمستشفيات، حيث يجري المرور على المستشفيات والمراكز المتخصصة في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر المستلزمات، وتطبيق المعايير، واستطلاع رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

وذكر الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم عقد 11 دورة تدريبية بمختلف المحافظات مستهدفة 220 متدربا من الفرق الطبية في مجال الجلوكوما، لرفع كفاءة العاملين في تخصص الرمد، لتقديم أفضل الخدمات الطبية، لافتًا إلى ترقية 150 طبيب مقيم إلى مساعد أخصائي رمد.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 6141 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و630 لترا من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر، بسبب تغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 24 أبريل الماضي وحتى 3 مايو الجاري، ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية وخاصة أماكن بيع الأسماك المملحة، تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات مرت على 2051 منشأة غذائية، وتم سحب 1145 عينة من المواد الغذائية خلال نفس الفترة، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.

إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 373 منشأة تُدار بدون ترخيص، مناشدا العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأهابت وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.