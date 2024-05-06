الجيش الإسرائيلي يقصف منطقتين طالب بإخلائهما صباحا فى رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 04:29 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية "فى خبر عاجل، أن الجيش الإسرائيلي يقصف منطقتين طالب بإخلائهما صباحا في رفح الفلسطينية.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على العملية في رفح، جنوب قطاع غزة، بالإجماع من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مجلس الحرب وافق الليلة الماضية، على العملية في رفح (جنوب غزة) بالإجماع، مضيفة أنه من المتوقع بدء العملية خلال أيام قليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمجرد الشروع في إخلاء السكان، فمن المتوقع أن تبدأ العملية في غضون أيام قليلة.

وأوضحت أن العملية ستكون إجراءً محدودًا، وستسمح لإسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.