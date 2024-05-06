القاهرة الإخبارية ترصد ردود فعل الفلسطينيين عقب قرار الاحتلال بإخلاء رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 06:32 مساءً - رصدت قناة القاهرة الإخبارية ردود فعل الفلسطينيين عقب قرار الاحتلال بإخلاء مناطق برفح الفلسطينية، كما التقت عددا من المصابين الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج من خلال فرق الإسعاف المصري.

وقالت أحدى المصابين في قطاع غزة، إن الجانب المصري سير لنا الدخول والعلاج، بكل سهولة، وهناك استقبال من مصر وكتر خير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وقال المصابون: "نشكر القائمين على المعبر، قدموا تسهيلات لينا للدخول، ونتمنى يصير هدوء، مصر كويسة ولكن مكاننا في أرضنا".

كان قد دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.