التعليم تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل لجان امتحانات نهاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 07:32 مساءً - شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات التعليمية التابعة لها، بالتأكيد على المدارس من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من الفيروسات والأمراض المعدية، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأكدت الوزارة خلال توجيهاتها للمديرية، بضرورة تجهيز غرفة للعزل، مؤكدةً على أنه سيكون هناك مشرفين وأخصائيين صحيين في اللجان للتعامل مع أي حالة تعاني من أي مرض، وذلك ضمن الاستعداد لامتحانات نهاية العام والمقرر انطلاقها الأربعاء المقبل.

امتحانات نهاية العام 2024

فيما شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، على كافة المدارس التابعة لها، ضرورة ضبط لجان سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، واتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان.

وأكدت مديريات التعليم على المدارس، ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للامتحانات، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، والتي من المقرر أن ينطلق الأربعاء 8 مايو ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل لنهاية العام الدراسي 2023/2024 الدور الأول.

ووجهت المديريات على المدارس ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والاستعداد التام للامتحانات، مشددين على الرجوع إلى غرفة العمليات بالمديرية حال ظهور أي مشكلة أو معوقات داخل اللجان للعمل على سرعة حلها.