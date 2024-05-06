حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: نشاط رياح وأمطار على هذه المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 08:29 مساءً - قالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد غدًا الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، أن هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، إن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 28 وصغرى 16، ويكون هناك رياح معتدلة بسرعة 30 كم|س، وأجواء غائمة جزئيًا.

بينما جنوب الوجه البحري ومدن القناة تسجل درجة حرارة عظمى 27 وصغرى 16 ويكون هناك رياح بسرعة 20 كم|س، وأجواء غائمة جزئيًا.

والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تسجل درجة حرارة عظمى 24 وصغرى 17، وتكون هناك رياح بسرعة 28 كم|س، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة وأجواء غائمة جزئيًا.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد يشهدا نشاط رياح بنعدل 32 كم|س.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 28، 16

الإسكندرية 24، 16

6 أكتوبر 28، 16

العلمين 23، 16

سيوة 26،14

كفر الشيخ 26،16

المنصورة 26، 16

رأس غارب 29، 18

رأس سدر 28، 17

أسيوط 30، 18

الأقصر 33، 24

كاترين 24، 12

الوادي الجديد 34، 19