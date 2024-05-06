مراسل التليفزيون المصرى: معبر رفح مفتوح دائما ومصر مستمرة فى إرسال المساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 11:26 مساءً - رصد محمد جميل مراسل التليفزيون المصرى من العريش، استمرار تدفق المساعدات لقطاع غزة، قائلا: "الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا للتواصل مع الأطراف المعنية بالوصول لاتفاق ومنع اتساع دائرة الصراع، وردود الفعل الإيجابية لقبول هذا المقترح.

وأضاف جميل خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مصر كانت واضحة منذ البداية لرفض خطة التهجير القسرى للفلسطينيين، ودائما الرئيس السيسى يرفض هذا المخطط، لافتا إلى أن هناك ردود فعل واسعة من الجانب الفلسطيني وهناك فرحة كبير للتوصل لوقف إطلاق النار.

تابع، الدور المصرى المستمر يتواصل فى إدخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين ويعمل معبر رفح على مدار الساعة دون انقطاع، فضلا عن إنشاء المخيمات الإغاثية، وهناك شاحنات تقدر بالآلاف أمام معبر رفح محملة بالمواد الغذائية والطبية والدقيق، لافتا إلى أن هناك مساحات وطرق امتلأن من جديد بالشاحنات.