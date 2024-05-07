غدًا.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 06:31 مساءً - تنطلق غدًا الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2023، لصفوف النقل بالمحافظات.

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نهاية العام (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتنطلق الشهادة الإعدادية بعد اسبوعين وطبقا لجداول كل محافظة

وتواصل المديريات طباعة الامتحانات بالمطبعة السرية، وذلك بعد المراجعة الدقيقة مع موجهين العموم والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات.

ووجهت المديريات تعليمات وإرشادات للطلاب:

الحضور إلى المدرسة قبل الوقت المحدد لبدء الامتحان بوقت كافٍ، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم التأخر عن دخول اللجنة .

عدم الكتابة على الأدراج والحوائط أو استخدام أى من أدوات الغش والتحدث مع الآخرين لأن ذلك يعرض الطالب للمسائلة والحرمان من الامتحان .

الالتزام بالهدوء داخل اللجنة .

اصطحاب جميع أدوات الامتحان اللازمة .

عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أى أجهزة أخرى تساعد على الغش حتى لايتم تحريز الجهاز والغاء الامتحان .

الجلوس فى المكان المخصص لك داخل اللجنة فى جميع المواد .

كتابة كافة البيانات على كراسة الإجابة فى المكان المخصص بكل دقة وبخط واضح .

الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط ، والقلم الرصاص للرسومات، وعدم استخدام أدوات مزيلة أو أقلام ألوان أو أى معلومات عنك داخل كراسة الإجابة أو الاستهتار بالإمتحان أو المصححين كى لاتحول الورقة إلى لجنة خاصة للتصحيح، وحرمانك من الامتحان .

أى محاولة للغش أو الشغـب أو التعدى بالقول أو الفعل على أحد من زملائك أو العاملين باللجنة ستحول الطالب للشئون القانونية فوراً ، وإلغاء الإمتحان والحرمان منه .

بعد انتهاء وقت الاجابة يجب تسليم ورقة الإجابة إلى الملاحظ يداً بيد ، والخروج من اللجنة بهدوء إلى فناء المدرسة، وعدم الوقوف بجوار اللجان أو فى الطرقات.