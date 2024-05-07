قصواء الخلالى: نثق فى قرارات الدولة ومصر رمانة الميزان ولها ثقل سياسى كبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 10:29 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالى، مقدمة برنامج "فى المساء مع قصواء" المذاع على قناة cbc، لدينا ثوابت بثقتنا فى القوات المسلحة والرئيس السيسى ومجلسى الشورى والنواب، ونثق فى قرارات الدولة المصرية، ونسلم الأمانة بكل ما أوتينا من ثقة فى القيادة السياسية.

وأضافت قصواء الخلالى أن المفاوض المصرى يعمل بكل جهد وهى مؤسسات الدولة التى تتفق فى مجملها حول القضية الفلسطينية، وكل ما يتعلق بمؤسسات الدولة يمثله المفاوض المصرى من أجل هذا الوطن، ولذا نتباهى ونقول :"مصر دولة مؤسسات".

وأكدت قصواء الخلالى أن مصر رمانة الميزان، ودولة لها ثقل سياسى كبير، والآن نرى المشهد متصاعد فى المنطقة ومصر هى من تتصدر المشهد وتقف وتتدخل من أجل دعم القضية والعمل على إدخال المساعدات، كما فاوضت من أجل إدخال هذه المساعدات، كما أن مصر تستقبل المصابين والجرحى وجمعت العالم من أجل السلام.