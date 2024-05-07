نقيب الصحفيين: أطالب بتجميد معاهدة السلام والاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح الفلسطيني بمثابة إعلان حرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:26 مساءً - قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن التهديد الصهيوني بمجزرة على حدود مصر بمثابة اعتداء على الأمن القومي المصري، ولا بد من التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني

وتابع البلشي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على "CBC"، أن إسرائيل تقوم بجريمة ضد الانسانية، في حق الفلسطينيين.

وأردف البلشي أننا فوجئنا هذا الصباح باختراق جيش العدو معاهد السلام، بعد اختراق رفح ورفع العلم الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني، وهو بمثابة إعلان حرب من جانبهم، لانه يمثل خرقا واضحا لمعاهدة السلام، ويجب ان يكون هناك وقفة واضحة .

وأوضح نقيب الصحفيين: "أن الخرق الحقيقي، تطور من عدوان على شعب شقيق إلى عدوان على الأمن القومي المصري".

وواصل أننا لسنا بحاجة الى علاقات بين دولة عوان بهذه الطريقة، لأن الأمر تطور بالوصول الى الحدود المصرية، ونقابة الصحفيين طالبت بسلسلة اجراءات دبلوماسية منها الغاء المعاهدة ووقف العلاقات مع من يعتدي على أمننا القومي ، وهذه الإجراءات تكون قبل الخيارات العسكرية.

واختتم البلشي :"أدرك فداحة الحرب ولكن هناك محددات يجب الحفاظ عليها وعدم تخطيطها".