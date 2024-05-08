نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مضاد أوفى".. سؤال بامتحان اللغة العربية لأولى ثانوي بالجيزة يثير جدلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت حالة من الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا، بين طلاب الصف الأول الثانوي والمعلمين أيضًا، بعد الانتهاء من امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024، بمحافظة الجيزة، حيث جاء للطلاب بالامتحان الإجابة على مضاد "أوفى"، مما تسبب هذا المضاد حيرة للطلاب أثناء أداء الامتحان.

وجاء المطلوب داخل نص نثري في امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، حيث جاءت الكلمة في جملة من النص كالتالي: "ان كان أوفى تعريفا بعمر وأصدق دلالة عليه".

وطلب السؤال من الطلاب مضاد كلمة أوفى، أتيح للطلاب الاختيار بين أربعة إجابات هي: أتم - أكمل - أبعد - أنقص.

ويؤدي طلاب محافظة الجيزة المرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي وطلاب الصف الأول الإعدادي وطلاب الصف الأول الثانوي العام “عام ولغات” الامتحانات خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 مايو حتي 15 مايو وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات في يومها الأول مع المتابعة اليومية للعملية الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية.