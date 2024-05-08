حنفى جبالى: رقابة مجلس النواب على أداء الحكومة مستمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 03:32 مساءً - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2023 متضمنا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يُحال للحكومة بالكامل، لإبداء رأيها عليه وتنفيذ ما جاء به.

وتابع جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:" الرقابة من مجلس النواب رقابة مستمرة، موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب، وهذا ما تقومون به، وملاحظاتكم بشأن تقرير الحساب الختامي ملاحظات قيمة، تنم عن إلمام جميع أعضائه بلا استثناء بالوظيفتين الرقابية والتشريعية، ومن يقول غير ذلك عليه ان يحضر جلسة واحدة من جلسات المجلس، الجلسات التى تكون فى منتهى الرقي والقوة سواء على المستوى التشريعى او الرقابى، ومراقبة أداء الحكومة.

جاء ذلك ردا على طلب النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، عرض تقرير مفصل من قبل الحكومة بشأن ملاحظات وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 22/23 والتى منها القروض غير المستغلة، المشروعات الجارى العمل فيها منذ سنوات، خسائر بعض الهيئات الاقتصادية، وعرض التقرير على مجلس النواب.