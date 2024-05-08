الفريق أسامه عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 05:26 مساءً - إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الركن ذياب بن صقر عبدالله النعيمى رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزازه بالعلاقات العسكرية الممتدة التى تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، مشيداً بكافة الجهود المبذولة التى تسهم فى زيادة آفاق التعاون العسكرى والعمل المشترك فى كافة المجالات.

من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع مصر والبحرين، مشيداً بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى المنطقة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية.