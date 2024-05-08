نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اختيارها من مجلس النواب.. من هي سحر السنباطي أمين مجلس الطفولة والأمومة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تهتم الدكتورة سحر السنباطي بقضايا الطفولة والأمومة منذ سنوات طويلة وشغلت منصب رئيسا قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

ثم تولت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة خلفًا للدكتورة عزة العشماوى التى وافتها المنية بعد صراع مع المرض في عام 2020.

وللمرة الثانية يوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسته المعقودة صباح اليوم الأربعاء على ما انتهت إليه اللجنة العامة للمجلس بشأن الترشيحات المقدمة لها من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويأتي ذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (3 و4) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2023، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وغيرها من الجهات.

وفيما يلى نستعرض تشكيل المجلس بعد موافقة مجلس النواب:

١. سحر فوزى جاد السنباطى (رئيسًا)

٢. هيام كمال مصطفى نظيف (نائبًا للرئيس)

٣. غادة فرج حافظ الدرى

٤. سامح عوض الله السيد ابراهيم

٥. كرم ملاك كامل شاروبيم

٦. عبداللطيف صبحى محمد فريد حواش

٧. نور اسامة محمد صالح

٨. عمر خالد سعد محمد حجازى

٩. مى محمد حسنى زين الدين محمود

١٠. حنان جرجس شوقى ابراهيم

١١. سارة عزيز نصيف حكيم مرجان

١٢. دينا سيد كامل عبدالوهاب

١٣. ميراى مراد نسيم

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها لتولي الدكتورة سحر هذا المنصب الهام، مؤكدة أن وصولها إلى هذا المنصب يعكس مدى ثقة الدولة فى قدرتها على حماية حقوق الطفل والفتيات، مؤكدة أنها نموذج نسائي ناجح نفخر به جميعًا.

كما توجه المجلس القومى للمرأة بالتهنئة للسيدات اللاتى تم اختيارهن ضمن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، متمنية لهن النجاح والتوفيق.