نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب لدعم مصر: موقف القيادة المصرية بشأن القضية الفلسطينية مشرف وقوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن وليد عسران رئيس كيان شباب لدعم مصر تأييده التام للموقف المصري المُشرف والقوي بدعوة كافة أطراف الأزمة الراهنة إلى ضرورة العودة للمفاوضات وعدم التصعيد، وإذ يستنكر الكيان خطورة التصعيد الحالي من الجانبين وما يترتب عليها من تبعات وخيمة ومخاطر جسيمة.



ويحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات قد تنتج عن هذا العدوان الغاشم وسط صمت مُخزي من المجتمع الدولي.



ثمن جهود مصر العظيمة وقيادتها الرشيدة في بذل كل ما يلزم لاحتواء الأزمة من خلال اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف، بالإضافة لدور الوفد الأمني المصري في العمل الدؤوب على إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.



أكد على إيمانه الراسخ بأنّ السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وداعيا إلي ضرورة تكاتف جميع الجهود العربية والدولية لدعم مساعي مصر الرامية إلى تحقيق هذا الهدف المنشود.

قال إن الكيان يجدد على ثقته الكاملة في القيادة المصرية الحكيمة في كافة خطواتها ومساعيه المخلصة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.