ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وغدا والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 11:30 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يومي الخميس 09 مايو و الجمعة 10 مايو.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس اليوم الخميس وغدا الجمعة، سيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، لافته إلى أن درجات الحرارة العظمى تصل على القاهرة ل 36 درجة .

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد .

كما يشهد اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 أمتار .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25.