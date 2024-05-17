غلق باب التصويت بانتخابات نادى قضاة مجلس الدولة وبدء الفرز (صور )

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 08:26 مساءً - بدأ منذ قليل، غلق لجان التصويت علي انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، لقضاة مجلس الدولة، وبدات عملية فرز الأصوات داخل اللجان.

وفتح نادي قضاة مجلس الدولة من الساعة التاسعة صباح اليوم لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (226) لسنة 2024 و المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (83) في 2024/4/8، والذى على إثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة.

والتى قامت بدورها بفتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال الفترة من الأربعاء الموافق 17- 4 - 2024 و حتى الثلاثاء الموافق 23 - 4 - 2024 بمقر النادي ، وقد تم تلقى الطلبات منذ اليوم الأول وحددت اللجنة جدولا زمنيا لتلقى الطلبات والاعتراضات والتنازلات ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.

‎وحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات صباح اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.

‎وأكدت اللجنة المؤقتة لإدارة العملية الانتخابية، أنه وفقاً للائحة النظام الأساسى للنادى، فإن تشكيل مجلس الإدارة يكون مكونا من رئيس مجلس إدارة وعدد 12 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية .