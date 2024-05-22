أستاذ علوم سياسية: أمريكا مارست أكبر عملية ابتزاز على دول أوروبا لمنع تمدد الاعتراف بفلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 09:32 مساءً - أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أمريكا مارست أكبر عملية ابتزاز على الدول الاوروبية لمنع تمدد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاعترافات بدولة فلسطين ستزيد الفترة القادمة، ولابد يكون في مسارات لاستفادة القضية الفلسطينية.

وأوضح طارق فهمي، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه لا يوجد مشروع واحد قدمته اسرائيل للاعتراف بحل الدولتين وهو ليس في سياستها، مؤكدا أن الاحزاب السياسية الاسرائيلية ومكونات الائتلاف الحالية لا تعترف بوجود دولة فلسطينية ولكن هناك حاجة اسمها كيان أو هيئة فقط.

وتابع: "المخطط الاجرامي لإسرائيل تشاركها فيه امريكا وهي سياسية الأمر الواقع وتساعده فيه أمريكا، وهناك مؤامرة أمريكية إسرائيلية بالنسبة لقطاع غزة والضفة الغربية"، لافتا إلى ان الولايات المتحدة ستستمر في رفضها لوقف حالة التمدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.