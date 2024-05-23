تحذير جديد من «التعليم» بشأن امتحانات الدبلومات الفنية.. التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 01:29 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من المحظورات لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات التى تنطلق السبت المقبل 25 مايو الجارى، مشددة على عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة إلكترونية، كما حذرت من تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش، إضافة إلى تحذيرها من القيام بأى أعمال من شأنها الإخلال بسير الامتحانات، كما طالبت الطلاب بعدم التأخر عن موعد بدء لجنة الامتحان فى التاسعة صباحاً مع الالتزام بضوابط سير الامتحانات والتزام كل طالب بأدواته وعدم ارتكاب اى مخالفات حتى لا يتعرض الطالب لأى عقوبة تؤدى إلى إلغاء امتحانه.

وتنطلق السبت 25 مايو الجارى امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023,2024، وتستمر حتى 6 يونيو المقبل، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

وأكدت الوزارة على استلام رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية، المدارس التي سوف تعقد فيها الامتحانات على مستوى الجمهورية وتم عقد لقاءات مع المديريات التعليمية والإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أخر التجهيزات ومد اللجان الامتحانية بالمستلزمات والتجهيزات التي تحتاجها اللجان لعقد الامتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.