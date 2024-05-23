نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الـ18 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم 2024.. تعرف علي أخر موعد للتقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت مسابقة الـ18 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم محركات البحث، حيث بدأت عملية التقديم لمسابقة "معلم مادة" يوم 14 مايو الجاري، وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الكليات والتخصصات المطلوبة لهذه المسابقة. يتساءل الكثيرون عن آخر موعد للتقديم في هذه المسابقة.

آخر موعد للتقديم



- ينتهي التقديم: يوم الاثنين 27 مايو 2024.

- التقديم عبر: [موقع بوابة الوظائف الحكومية](https://jobs.caoa.gov.eg).

الوظائف المتاحة



تشمل مسابقة التربية والتعليم وظائف مساعد "معلم مادة" للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس في المواد الآتية:

- اللغة العربية

- اللغة الإنجليزية

- الرياضيات

- العلوم

- الدراسات الاجتماعية

- الحاسب الآلي

الأوراق المطلوبة للتقديم



1. صورة شخصية.

2. بطاقة الرقم القومي (سارية).

3. المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى (إن وجد).

4. صحيفة الحالة الجنائية (سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

5. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة).

6. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

7. الدبلوم التربوي.

8. إيصال الإيداع البنكي.

شروط التقديم

- الجنسية المصرية.

- حسن السيرة والسمعة.

- عدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- عدم سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا تزيد سن المتقدم على 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي، ودبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

- اجتياز الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

التخصصات المطلوبة



- يجب أن يكون المتقدم خريج إحدى الشعب/الأقسام/التخصصات المطلوبة، وأن يتقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.

رسوم الاشتراك



- رسوم الاشتراك: 26 جنيهًا.

- البنوك المتاحة للسداد: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة.

- رقم الحساب: 0781200/450/9 حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- ملاحظة: يجب أن يكون تاريخ الإيصال لاحقًا لتاريخ نشر الإعلان، ويجب ذكر اسم المتقدم والرقم القومي والوظيفة المتقدم عليها.

تهدف هذه المسابقة إلى توفير فرص عمل للمعلمين الجدد، وضمان تحسين جودة التعليم في مصر.