السكة الحديد : اخماد حريق خارجي بأحد الصهريجات بقطار بضائع

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 04:32 مساءً - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اليوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2024 اثناء مسير قطار بضائع صهريجات بمحطة هلت السايح بين محطتى طهطا والمراغة تلاحظ للسائق وجود حريق بسيط خارجي بجسم أحد الصهريجات وعليه تم وقوف القطار واستدعاء رجال المطافي وتم اخماد الحريق وتبريد الصهريج ودون وجود اي ضرر بالصهريج او بالمشحون داخل الصهريج وتم استئناف مسير القطار مرة اخري لجهة وصوله ودون حدوث اي تأخيرات او اصابات.

وترجع أسباب نشوب هذا الحريق لاحتمال سقوط سيجارة او شيء مشتعل من أعلى احد كباري المشاه أثناء مسير القطار اسفلها مما أدى إلى نشوب حريق بالتلوثات من بقايا المواد البترولية الموجودة بجسم الصهريج من الخارج وساعد ذلك الارتفاع الكبير في درجات الحرارة .

كما تنوه الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعدم وجود اي من مصادر الكهرباء بقطارات البضائع

وتناشد الهيئة جموع المواطنين بعدم إلقاء اي مخلفات اوسجائر مشتعلة قد تؤدي الي حدوث بعض الحرائق او اضرار بممتلكات الهيئة القومية لسكك حديد مصر .