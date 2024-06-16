«القاهرة» تفتح مجازرها مجانا للمواطنين طوال أيام العيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 07:29 صباحاً - تستقبل مجازر محافظة القاهرة أضاحى المواطنين، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك طوال أيام العيد، لتقديم خدمات المجازر للمواطنين مجانا.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد.

وتشمل الخدمة المجانية بالمجازر، الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وحذرت محافظة القاهرة، من ذبح الأضاحي فى الشوارع وترك المخلفات والدماء بالشوارع، مؤكدة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.