حالة الطقس في مصر أول أيام عيد الأضحى المبارك | أجواء شديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 08:25 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة.

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، أن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويتوقع خبراء الطقس أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة في النهار على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة في الليل على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة

ويسود القاهرة الكبرى نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 30 كم/س، والوجه البحري ومدن القناة يشهد نشاط للرياح معتدل بسرعة 28 كم/س، والأجواء تصبح مشمسة.

أما السواحل الشمالية الغربية فيسود نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 32 كم/س، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يشهد نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 34 كم/س، والجو يصبح مشمسا.

فيما يسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 32 كم/س، وشمال الصعيد يسوده نشاط للرياح بمعدل 34 كم/س، أما جنوب الصعيد يسوده نشاط للرياح معتدل بقيمة 20 كم/س، والأجواء تكون مشمسة.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024:

· القاهرة الكبرى: العظمى 39، الصغرى 26.

· الإسكندرية: العظمى 30، الصغرى 23.

· العلمين: العظمى 30، الصغرى 23.

· أسوان: العظمى 48، الصغرى 32.

· الوادي الجديد: العظمى 48، الصغرى 30.

· أبو سمبل: العظمى 48، الصغرى 31.

· أسيوط: العظمى 45، الصغرى 29.

· شرم الشيخ: العظمى 44، الصغرى 32.

· العريش: العظمى 34، الصغرى 23.

· رفح: العظمى 35، الصغرى 22.