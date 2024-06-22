مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الوسطى من مدينة رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 01:29 مساءً - قالت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام فلسطيني، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المناطق الوسطي من مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.