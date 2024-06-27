العثور على قنبلة قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.. صورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 10:29 مساءً - نشرت القناة الـ14 العبرية الصور الأولى للقنبلة التى عثر عليها أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى وقت سابق من اليوم الخميس.

وأشارت شرطة الاحتلال الإسرائيلى إلى أنه تم العثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية فى محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى قيسارية.

قنبلة

وأكدت القناة العبرية أن الأمر خطير بالفعل، حيث عثر ضباط شرطة محطة الخضيرة الذين كانوا يقومون بمسح أولى لمكان المظاهرة المخطط لها هذا المساء من قبل متظاهرين يساريين أمام منزله، على القنبلة اليدوية.

وقالت الشرطة إن القنبلة كانت جاهزة للاستخدام، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنه تم استدعاء خبير إلى مكان الحادث الذى أكد أنها قنبلة دخان متصلة بصمام تنشيط وتم التعامل معها على الفور.

ويعم الغضب الشارع الإسرائيلى مؤخرا ضد نتنياهو بسبب رفضه إبرام صفقة الرهائن مع حركة حماس، فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والذى تسبب فى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب مقتل عدد من الرهائن فى القصف الإسرائيلي.