وظائف جديدة للعمل بمترو الأنفاق.. اعرف الشروط المطلوبة

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وأوضحت الشركة في منشور رسمي صادر عنها، أن شروط التقديم لشغل الوظائف المتاحة، يتضمن عدة عناصر كالتالي:
الشروط المطلوبة لوظائف مترو الأنفاق
- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.
- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية.
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 45 عاما.
- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائي.
- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط فيما فوق.
مميزات العمل بالشركة
- تعاقد فوري
- مرتبات وحوافز مجزية
- تأمين طبي واجتماعي
- تأمين شامل على الحياة
- زيادة سنوية
- دورات مجانية لزيادة كفاءة العاملين
وأشارت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إلى أنه يمكن لراغبي العمل ملئ استمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة الكائن في ورش سكك حديد مصر بمنطقة الفرز في الشرابية بالقاهرة، على أن يكون التقديم متاحا من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساءً.
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