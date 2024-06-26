عاجل- مواعيد غلق المحال التجارية في مصر اعتبارًا من أول يوليو (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - مواعيد غلق المحال التجارية في مصر اعتبارًا من أول يوليو (تفاصيل)

مواعيد غلق المحال التجارية في مصر اعتبارًا من أول يوليو.. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطبيق مواعيد جديدة لإغلاق المحلات التجارية كجزء من الخطة التي وضعتها الحكومة لحل أزمة الكهرباء وستدخل هذه المواعيد حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الإثنين القادم، بداية شهر يوليو.

مواعيد غلق المحال التجارية في مصر اعتبارًا من أول يوليو

المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية



- المحلات التجارية: سيتم غلقها في تمام الساعة 10 مساءً.

- المقاهي والكافيهات: سيتم غلقها في تمام الساعة 10 مساءً.

- السوبر ماركت: سيتم غلقها في تمام الساعة 1 صباحًا.

- المطاعم: سيتم غلقها في تمام الساعة 1 صباحًا.

المواعيد الحالية وفقًا للتوقيت الصيفي



قبل تطبيق المواعيد الجديدة، تعمل المحلات والكافيهات في مصر حاليًا وفق التوقيت الصيفي، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي. وتكون المواعيد كالتالي:

- المحلات والمولات التجارية: تفتح يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً. في يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، تغلق المحلات الساعة 12 منتصف الليل.

- المطاعم والكافيهات والبازارات: تفتح يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

- خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل: تستمر على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

- محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية: تفتح يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً.

الأنشطة المستثناة من المواعيد الصيفية



بعض الأنشطة مستثناة من تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وإغلاق المحال في جميع أنحاء الجمهورية:

1. محال البقالة

2. السوبر ماركت

3. المخابز والأفران

4. محلات بيع الفواكه والخضراوات

5. محلات الدواجن

6. أسواق الجملة

7. الصيدليات

8. خدمة "تيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل (بالنسبة للمطاعم والمقاهي، تستمر على مدار 24 ساعة).

و يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

و تأتي هذه التغييرات في إطار جهود الحكومة لتوفير استهلاك الكهرباء وتخفيض الأحمال على الشبكة الكهربائية، حيث سيتم تطبيق هذه المواعيد الجديدة بداية من أول يوليو المقبل.