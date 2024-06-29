نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الداخلية الإيرانية: مسعود بزشكيان يواصل التقدم على منافسيه في انتخابات الرئاسة بعد فرز أكثر من 19 مليون صوتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة ‏الداخلية الإيرانية، أن مسعود بزشكيان يواصل التقدم على منافسيه في انتخابات الرئاسة بعد فرز أكثر من 19 مليون صوتا.

قالت وزارة الداخلية الإيرانية، إن المرشح سعيد جليلي خصل على 4،266،386 صوتًا، فيما حصل المرشح مسعود بزشكيان على 4،244،815 صوتا.

وحصل المرشح قاليباف، على 1،385،083 صوتًا، فيما حصل المرشح بور محمدي على 80،506 صوتًا.