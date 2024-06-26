نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "أورام الفيوم" يكرم زاهي حواس ويعلق: نفخر بزيارة الأثري الأشهر بالعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدى الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس ادارة مركز أورام الفيوم، درع المركز للدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور زاهي حواس لمركز أورام الفيوم وكان في استقباله الدكتور صلاح أبو طالب رئيس المركز، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور مصطفى ثابت عضو مجلس إدارة المركز، ومصطفي لطفي الخبير السياحي وأمين صندوق مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، والفنان محمد جمعة.

قال أبو طالب إن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية المعروف له مواقف وإنجازات مشهودة في حق الحضارة المصرية، وأصبح رمزًا من الرموز التي يُشار إليها بالبنان في علم المصريات بأنحاء العالم، وإذا ما ظهر زاهي في بلد ما تتوجه كل الأنظار إلى مصر فهو بمثابة وكالة دعاية حية للسياحة وللآثار وللحضارة المصرية.

جولة بأنحاء المركز

وتفقد "حواس" وحدات المركز والعمليات والعلاج الإشاعاعي، وحدات العلاج الكيماوي ووحدات علاج البؤر السرطانية للكبد، ووحدات المناظير.

وقال "حواس" إن هذا المركز يقوم بدور عظيم لعلاج المواطنين بالمجان لغير القادرين، والعالم أجمع يقوم بالتبرع والتطوع ومركز أورام الفيوم مثال لذلك، فهناك العديد من المتبرعين في كل مكان في العالم وليس بمصر فقط، وهناك من يتطوع لمساعدة المرضي.

وأشاد الخبير السياحي "مصطفى لطفي" بالمركز والجهود المبذولة من أعضاء مجلس الإدارة، وحث الجميع على التبرع لهذا الصرح العظيم.

وقال الفنان "محمد جمعة" إنه يشكر الدكتور زاهي حواس لحضوره ودعمه للمركز، ويتمني من الجميع التبرع للمركز ودعمه لعلاج أهل شمال الصعيد من هذا المرض الخبيث.

كما أهدى الأستاذ مصطفى لطفي والفنان محمد جمعة درع المركز أيضا.