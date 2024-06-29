وزير التعليم: لن يضار أي طالب خلال تصحيح امتحان الفيزياء للثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 05:38 مساءً - كشفت الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.

جاء ذلك تعليقا على شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024.