أشرف سالمان: مصر تستحق أن تكون واجهة العالم الأولى سياحيا ونستهدف 50 مليون سائح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 08:30 مساءً - أكد أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مؤتمر مهرجان العلمين في دورته الثانية، أنه عند إطلاق أي فعاليات تسويقية وسياحية وثقافية وفنية على أرض مصر نشعر بسعادة بالغة، مشيرا إلى أن مدينة العلمين أحلى بقاع الأرض مدينة السحر والشواطئ الرملية والتاريخ ودارت على أرضها أشهر معارك الحرب العالمية الثانية.

وقال رئيس المتحدة للخدمات الاعلامية خلال كلمته، إن مصر تستحق أن تكون الواجهة السياحية الرئيسية المقصد الرئيسي للسياحة العالمية، مؤكدا أن مصر تستهدف 50 مليون سائح.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وكانت قناة Extra News قد روجت لمهرجان العلمين 2024، من خلال نشر برومو تشويقي، يحتوي على لقطات من حفلات الموسم الأول الذى أقيم العام الماضى، وشارك فيه معظم نجوم الغناء، كما استعرض البرومو جانبا من الفعاليات الرياضية التي سبق أن تم تنظيمها خلال الدورة الأولى من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.