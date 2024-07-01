أخبار مصرية

الرئيس السيسى يهنئ محمد ولد الشيخ الغزوانى بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 08:30 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لموريتانيا الشقيقة.

 

وكتب الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أهنئ أخى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لموريتانيا الشقيقة، وأدعو الله تعالى أن يوفقه لخدمة وطنه ومحيطه العربي والأفريقي، في ضوء رئاسته للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، كما أتطلع إلي تعزيز التعاون بين بلدينا في جميع المجالات، لتحقيق التنمية والإزدهار لشعبينا الشقيقين."

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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