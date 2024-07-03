نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يفرض تعادل مثير على الزمالك في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق فاركو، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح نادي الزمالك، في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول، عن طريق أحمد سيد زيزو، عن طريق ركلة جزاء.

فيما نجح شكري نجيب في إحراز هدف التعادل لصالح فاركو، في الدقيقة 39 من أحداث الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء سكنت شباك الحارس محمد صبحي.

وحاول لاعبي الفريقين خطف هدف الفوز، خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء، ولكن دون جدوى.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري الممتاز

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة.

بينما رفع الفريق البرتقالي رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة.