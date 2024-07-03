نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. صن داونز يعلن رحيل مدربه موكوينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماميلودي صن داونز بطل دوري جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، انفصاله عن رولاني موكوينا لتنتهي رحلة المدرب مع الفريق بعد عامين في منصب الرجل الأول.

وتولى موكوينا (37 عامًا) تدريب صن داونز عام 2022 بعدما عمل في منصب مساعد المدرب عام 2020.

وقال بطل جنوب إفريقيا في بيان عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أبرم صن داونز وموكوينا اتفاقا لإنهاء تعيينه كمدرب للفريق".

وقاد موكوينا، الذي سبق له تدريب صن داونز من 2012 وحتى 2014 قبل أن يعمل في منصب المساعد مع المدرب بيتسو موسيماني، الفريق للفوز بالنسخة الأولى من الدوري الأفريقي الذي استحدثه "كاف" الموسم الماضي.

وحافظ صن دوانز على لقب الدوري المحلي ليتوج به للمرة السابعة توالياً، لكنه خسر نهائي الكأس أمام أورلاندو بايرتس كما ودع دوري أبطال أفريقيا من الدور قبل النهائي.